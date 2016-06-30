Кемерово, 30 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. По решению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева семье погибшего горнорабочего, кроме всех положенных государственных выплат, будет выплачен 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

ИА REGNUM . Коллаж. Погибший в шахте рабочий

Обрушение кровли вентиляционного штрека на ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское», которое принадлежит угольной компании «Заречная», произошло 29 июня при проведении ремонтных работ. При обрушении кровли погиб горнорабочий, ещё один работник, находящийся в непосредственной близости от завала, самостоятельно поднялся на поверхность. В настоящее время его жизнь и здоровье не вызывает опасений.

На место ЧП оперативно прибыли два отделения ВГСЧ, оперативная группа Прокопьевского гарнизона пожарной охраны и МЧС. При проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 48 человек и 9 единиц техники.

Аварийно-спасательная операция на шахте окончена. Специалисты планируют приступить к восстановительным работам. Причину и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить Ростехнадзору.

Губернатор обратился к руководителям угольных компаний и самостоятельных шахт Кузбасса с требованием провести комиссионные проверки по соблюдению правил и норм безопасности при ведении подземных работ. «При наличии нарушений горные работы приостанавливать до их полного устранения», — потребовал Тулеев.