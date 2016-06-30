Лондон, 30 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Самый крупный в мире необработанный алмаз размером с теннисный мяч оказался не по карману покупателям на торгах аукционного дома Sotheby's, сообщает The Associated Press.

ColiN00B Алмазы

Минимально приемлемой ценой за алмаз была названа сумма в $70 млн. Но самой значительной суммой, заявленной потенциальным покупателем, оказался $61 млн, не дотягивающий даже до стартовой цены.

Алмаз Lesedi la Rona весом 1 тыс. 109 каратов является самым большим в мире необработанным алмазом на сегодняшний день. Он выставлен на продажу канадской компанией Lucara Diamond, добывшей его в ноябре 2015 года на своей шахте в Ботсване. Название камня переводится с языка тсвана как «Наш свет».

Ранее находили и более крупные алмазы, но все они были разделены на несколько частей для последующей огранки.

Самым большим в истории считается алмаз «Куллинан» или «Звезда Афики», найденный в 1905 году в ЮАР. Его вес был равен 3106,75 карата. Правительство британской колонии Трансвааль отправило этот алмаз королю Эдуарду VII и «Куллинан» был разделен на несколько бриллиантов, сейчас входящих в число драгоценностей британской короны.