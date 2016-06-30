Пятигорск, Ставропольский край, 30 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Граждан Армении, которые застряли в Верхнем Ларсе (КПП российско-грузинской границы на Военно-Грузинской дороге, Северная Осетия), двумя рейсами доставила в Ереван авиация МЧС России, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского регионального центра МЧС РФ.

МЧС Армении

«Выполнены два рейса в аэропорт Еревана, осуществлена доставка 96 человек, из них 34 женщины и 22 ребенка», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что на борту вместе с пассажирами находились психологи и врачи МЧС.

Как сообщалось ранее, 23 июня в Девдоракском ущелье на трассу Мцхета — Степанцминда — Ларс в Северной Осетии сошёл селевой поток, в результате чего было перекрыто движение по автомагистрали. Чтобы привести дорогу в рабочее состояние, требуется три недели.

На Военно-Грузинской дороге образовалось скопление людей, ожидающих выезда из России. На границе с Грузией застряли порядка 200 фур, 40 легковых машин и 225 туристов.