Анадырь, 30 июня, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В Иультинском районе Чукотки начато следствие в связи гибелью новорожденного ребенка в родильном отделении больницы. Причиной смерти стало воспаление легких, при этом развитие болезни произошло, предположительно, по вине врачей еще до появления младенца на свет, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

uralinform.ru Пустая детская кроватка

Вечером 18 мая 2016 года в поселке Эгвекинот, в родильном отделении ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» скончался новорожденный ребенок. Судмедэксперты установили, что смерть младенца наступила вследствие острой легочной недостаточности, из-за двухсторонней пневмонии, развившейся в период внутриутробного развития плода.

По версии следователей, работники больницы неверно выбрали тактику ведения беременности женщины, вовремя не определили наличие врожденного порока легочной ткани у плода и не приняли мер к его лечению.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиков возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.