Москва, 30 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта зафиксировало значительное количество длительных задержек рейсов шести авиакомпаний — у АО «Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ», ООО «Северный Ветер», ООО «Авиакомпания ИКАР», ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», ОАО АК «Уральские авиалинии» и ООО «АЗУР эйр» по туристическим направлениям с высоким пассажиропотоком, сообщили в Росавиации.

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Задержки рейсов приводят к сбоям в расписании полетов, скоплению пассажиров в аэропортах отправления и назначения и, как следствие, к росту социальной напряженности.

В этой связи руководитель Росавиации Александр Нерадько потребовал от директоров указанных авиакомпаний принять меры по предотвращению задержек рейсов и соблюдению графика оборота воздушных судов.

Если предписание не будет выполнено, Росавиация примет меры реагирования для стабилизации данной ситуации. Данные меры могут включать в себя как введение ограничений на выполнение международных полетов, так и проведение проверок авиакомпаний на предмет их соответствия установленным сертификационным и лицензионным требованиям.