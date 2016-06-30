Ярославль, 30 июня, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Новый уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин может принять участие в выборах депутатов Госдумы России. Такая возможность в настоящее время обсуждается в среде депутатов Ярославской областной думы, которая избрала Крупина на эту должность 28 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в региональном заксобрании.

Михаил Крупин

Крупин может выдвинуться в 195 одномандатном округе, составив тем самым конкуренцию справедливороссу Анатолию Грешневикову. Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Единая Россия» не стала выдвигать своего кандидата в этом округе по негласной договоренности о «разделе округов» между ЕР и СР. Однако это не значит, что в округе не появится другой сильный кандидат, который может потеснить ветерана Госдумы, депутата всех созывов Грешневикова.

По информации источников агентства, Крупин может пойти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Новый уполномоченный по правам ребенка, перешедший на эту должность с поста зампреда правительства региона, в прошлом являлся влиятельным бизнесменом и может привлечь на выборы значительные финансовые ресурсы. На его стороне будет и административный ресурс, так как Грешневиков является давним оппонентом исполнительной власти региона.

Ранее аналогичная схема была опробована другим участником предстоящих выборов — председателем общественной палаты Ярославской области Александром Грибовым. С поста заместителя губернатора он перешел на должность председателя общественной палаты Ярославской области, а сейчас выдвинут «Единой Россией» по 194 одномандатному округу.

Между тем, по данным ИА REGNUM, решение о выдвижении Крупина пока еще не принято. Этот шаг может быть расценен как попытка нарушить межпартийную договоренность со стороны «Единой России».