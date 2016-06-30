Вашингтон, 30 июня, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Руководство Facebook планирует в ближайшее время изменить принципы формирования ленты новостей в пользу сообщений от родных и близких, сообщает официальный сайт компании.

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Изменения принципов формирования ленты, сделанные в апреле 2015 года, компания считает недостаточными. В официальном заявлении указано, что пользователи сети переживают из-за пропусков важных новостей от друзей и родственников.

Кроме того, разъясняется, что и в дальнейшем система будет адаптироваться к пожеланиям пользователей.

Инструменты формирования ленты новостей будут более разнообразны. Информация, вызывающая интерес пользователя, будет выводиться в начало ленты.

Напомним, Facebook является одной из основных социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками. Ее месячная аудитория составляет около 1,6 млрд пользователей во всем мире.