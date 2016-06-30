Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Результаты референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) стали следствием растущего недовольства людей, связанного с замедлением динамики мировой экономики. Об этом заявила 30 июня председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Она назвала Brexit в ряду «черных лебедей», внезапных событий, которые привели к увеличению финансовых рисков, наряду с падением цен на нефть, которое произошло два года назад.

По оценке Набиуллиной, прямое влияние Brexit на российскую финансовую систему и экономику будет достаточно ограниченным. Российские рынки довольно спокойно перенесли первоначальный всплеск волатильности, охватившей мировые рынки после оглашения итогов референдума, подчеркнула Набиуллина. Долгосрочные последствия же будут зависеть от конкретных договоренностей между Великобританией и Евросоюзом.

«Но Brexit можно рассматривать как проявление существующего в обществе запроса на перемены, который связан не только с политикой, но в большей степени с экономикой. Низкие темпы роста мировой экономики вселяют неуверенность и чувство неудовлетворенности у людей во многих странах. Рост недовольства, который эксплуатируют популисты, во многом связан с потерей динамизма мировой экономики в этом десятилетии», — сказала глава ЦБ РФ.

Набиуллина добавила, что снижение темпов роста мировой экономики влияет на бедные слои населения непропорционально сильнее, чем на богатые.

Напомним, что решение о выходе Великобритании из состава ЕС было принято на референдуме 23 июня: за Brexit проголосовали более 51% британцев.