Калуга, 30 июня, 2016, 10:16 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В этом году в Калужской области сдавали единый государственный экзамен 4770 участников, из 4289 — выпускники одиннадцатых классов и 481 — выпускники прошлых лет, сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального министерства образования и науки, экзамен по русскому языку сдавали 4 419 человек, математику профильного уровня — 2 849 и математику базового уровня — 3 845. Самым популярным предметом по выбору среди участников ЕГЭ остается обществознание, который в 2016 году сдавали 2 676 учеников. В число наиболее выбираемых предметов вошли физика (1107 человек), история (947 человек), биология (914 человек), химия (606).

В 2016 году основными нововведениями в ЕГЭ стали исключение тестовой части с выбором одного варианта ответа из заданий по истории, обществознанию, географии, информатики и ИКТ и других. Кроме того, с этого года выпускники, сдающие экзамен по истории, будут писать историческое сочинение по определенному периоду русской истории.

Выпускники текущего года сдавали два обязательных предмета — русский язык и математику. Для получения аттестата в 2016 году необходимо было набрать по русскому языку 24 балла, по математике (базовый уровень) получить отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале, по математике (профильный уровень) — 27 баллов. Остальные предметы школьники выбирали для поступления в вуз.

«В этом году ЕГЭ по русскому языку сдавали 4419 человек, минимальный порог преодолело 4409 человек или 99,7%, из них 474 высокобалльников и 27 человек набрали 100 баллов. Экзамен по математике (базовый) сдавали 3845 человек. Минимальный порог преодолело 3764 человека или 97,9% (в 2015 году — 2857 или 96,3%), отметку «5» получили 1763 (45,85%). ЕГЭ по математике (профильный) сдавали 2849 человек. Минимальный порог преодолело 2339 человека или 82,1% из них 17 высокобалльников и 1 человек набрал 100 баллов. В целом выпускники школ хорошо сдали экзамены, а их результаты соизмеримы с результатами прошлого года», — заявил глава ведомства Александр Аникеев.

«С 20 июня в регионе началась приемная кампания в организации профессионального и высшего образования. В Калужской области работает 21 профессиональная образовательная организация, подведомственная министерству образования и науки Калужской области, которые готовы принять 4, 5 тысяч студентов и 13 организаций высшего образования, которые готовы принять на бюджетной основе около 2000 студентов», — подчеркнул калужский министр.