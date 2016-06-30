Москва, 30 июня, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В июне все валюты: доллар США, евро и фунт стерлингов зафиксировали снижение против российского рубля. Наибольшую просадку, по мнению аналитика ТелеТрейд Анастасии Игнатенко, конечно же, продемонстрировали единая европейская и британская валюты, которые потеряли в июне порядка 3,2% и 10,8% соответственно.

ИА REGNUM Рубль

«И хотя рынки еще полностью не отошли от итогов Brexit, 29 июня наблюдалось восстановление нефтяных котировок, которое усилилось после выхода данных Министерства энергетики США. Со слов главы Международного аналитического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, Brexit не окажет влияния на сырьевые цены в долгосрочной перспективе, поскольку основной спрос на нефть приходится на Азию», — сказала Игнатенко.

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«В связи с чем напрашивается логичный вывод, что II полугодие рубль может начать с роста, а вот длительность его подъема остается под вопросом. Так как, чего греха таить, с начала 2016 года национальная валюта существенно оттеснила позиции иностранных валют: доллар США похудел с 73 до 63,8 рубля (-12,6%); евро с 79,3 до 70,95 рубля (-10,5%) и фунт с 110,2 до 85,8 рубля (-22,15%)» — привела цифры Игнатенко.

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«При этом локально все эти валюты могут продолжить свое снижение, особенно это касается евро и фунта, которые держат курсы на уровни 68 и 78−80 рублей соответственно. Доллару США пока удается удерживаться в зоне 63,5−64 рублей, но пробитие нижней границы, автоматически открывает потенциал к снижению в район 60−61 рублей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Банк России, на сегодня, 30 июня, установил на уровне 64,25 рублей за единицу американской валюты и 71,21 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют снизились на 0,85% и 0,70% соответственно.