Калуга, 30 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум.



sledcom.ru Уклонения от уплаты налогов

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области установлен факт уклонения от уплаты налогов, совершённый в особо крупном размере руководством одного из коммерческих предприятий города Людиново.

Как сообщил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM следователь по ОВД отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Калужской области Денис Калугин.

По версии следствия, руководство одной из коммерческих организаций Людиновского района Калужской области с января 2011 года по март 2013 года с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, предоставляло в налоговый орган декларации, в которые были включены заведомо ложные сведения по налогу, в результате чего не был уплачен налог на общую сумму более 10 миллионов рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере». Санкцией настоящей статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По уголовному делу проведено экономическое исследование бухгалтерской документации коммерческой организации, допрошен ряд ключевых свидетелей.