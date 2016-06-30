Обнинск, Калужская область, 30 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им.А.Г.Ромашина Калужской области включено в Единый реестр центров, аккредитованных на проведение сертификационных испытаний продукции для железнодорожного транспорта.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Калужской области

Как сообщили 30 июня корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, аккредитация испытательного центра проведена в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза.

Получение аттестата аккредитации дает право ОНПП «Технология» проводить сертификационные испытания всей номенклатуры изделий железнодорожного остекления в собственном испытательном центре в том числе и для сторонних организаций. По итогам испытаний орган по сертификации выдает сертификат соответствия на изготавливаемую продукцию.

Испытательная станция ОНПП «Технология» оснащена уникальным оборудованием и позволяет проводить климатические, оптические и динамические испытания изделий на соответствие нормативно-технической документации. Наряду с высокопрочным лобовым и боковым остеклением железнодорожного подвижного состава предприятие может испытывать и многослойные защитные стёкла, а также стеклопакеты для наземного транспорта.

«Своим заключением эксперты «Росаккредитации» подтвердили, что оборудование и профессионализм сотрудников «Технологии» служат гарантом качества изделий, прошедших проверку в нашем испытательном центре», — считаетгенеральный директор обнинского предприятия «Технология» Андрей Силкин.