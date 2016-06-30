Вашингтон, 30 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил, что экономические эксперты Соединённых Штатов и их союзников будут делать всё возможное, чтобы поддерживать экономический рост и создать такие условия, в которых глобальная финансовая система будет сохранять устойчивость, подвергшуюся нагрузкам после решения Великобритании покинуть состав Евросоюза, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барака Обама

Обама предположил, что и ЕС сможет справиться с кризисом после Brexit: он уверен, что Брюссель сможет создать соответствующий план, по которому Европейский союз будет развиваться дальше.

«Несмотря на некоторые первые высказывания, я уверен, что этот процесс может проводиться аккуратно, упорядоченным образом», — сказал он.

По мнению американского президента, не стоит торопиться с выводами о последствиях Brexit. Британцы, проголосовавшие 23 июня за выход из ЕС, это те же самые люди, которые хотят иметь доступ Великобритании к открытым рынкам.

«То есть эти люди не выступают против торговли в целом. И для нас важно не следовать поверхностному анализу того, что происходит в Великобритании и ЕС», — сказал он.

Напомним, что решение о выходе Великобритании из состава ЕС было принято на референдуме 23 июня: за Brexit проголосовали более 51 процента британцев.