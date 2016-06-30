Рим, 30 июня, 2016, 10:02 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Рыболовное судно, затонувшее 18 апреля 2015 года с 700 мигрантами на борту, подняли со дна Средиземного моря недалеко от берегов Ливии. Об этом 29 июня сообщает информационное агентство ANSA. В операции принимали участие корабли ВМФ Италии, оперативный штаб водолазов группы военно-морского флота и бригада пожарных, которая проведет первые обследования остова судна. Сама лодка будет транспортироваться в бухту Августы, в Сиракузах, и будет размещена в специальном ангаре, где постоянно будет поддерживаться низкая температура, что позволит специалистам начать процедуру анализа останков мигрантов.

Судно с останками мигрантов было обнаружено примерно через три недели после трагедии на глубине 375 метров, примерно в 85 милях к северо-востоку от побережья Ливии. Поиски вели корабли ВМС Италии по запросу прокуратуры Катании. Согласно версии следствия, основанной на свидетельствах выживших, судно утонуло из-за неправильного маневра контрабандиста, произошло столкновение между рыболовным судном, перевозившим мигрантов, и торговым кораблем, который пришел на помощь. Многие мигранты погибли, так как оказались заперты в трюме лодки и не смогли выбраться. В мае прошлого года прокуратура Италии потребовала 18 лет лишения свободы «капитану» судна и шесть лет «его помощнику». Только 28 человек выжили в тот день.

Останки тел будут проанализированы экспертами в области здравоохранения из различных университетов Италии с целью получения информации, полезной для создания общей базы данных на европейском уровне. Специалиста надеются, что им удастся идентифицировать хотя бы некоторые тела.