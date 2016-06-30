Ереван, 30 июня, 2016, 09:48 — ИА Регнум. 30 июня президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян встретился в Ереване с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Германии Франком — Вальтером Штайнмайером. Последний находится в Армении с региональным визитом по Закавказским странам.

Пресс-офис президента НКР Бако Саакян и глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Согласно сообщению пресс-офиса президента НКР, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов.

Саакян отметил, что официальный Степанакерт остается сторонником мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного формата переговоров при полноправном участии Арцаха (самоназвание НКР). Саакян также отметил важность разработки и внедрения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта, что, по его словам, будет способствовать сохранению мира и стабильности в регионе, окажет положительное влияние на будущий ход переговорного процесса.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, другие должностные лица.

Накануне, 29 июня, в ходе совместной пресс-конференции Штайнмайера с его армянским коллегой Эдвардом Налбандяном глава МИД Германии заявил, что апрельские события в Карабахе доказали неприемлемость статуса-кво, чреватого новой вспышкой насилия.

«До сих пор не удалось найти приемлемый для сторон вариант для разрешения конфликта, но может быть путь был ошибочен. Безусловно, у нас есть ожидания и от Армении и от Азербайджана. Полагаю, что в первую очередь нужно обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Апрельские события должны подтолкнуть нас к тому, чтобы в ближайшем будущем был найден приемлемый вариант для выхода из сложившегося кризиса», — отметил он.