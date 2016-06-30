Воронеж, 30 июня, 2016, 09:47 — ИА Регнум. С 1 сентября в школах Воронежа будут увеличены расходы на организацию питанию учеников. Решение принято 29 июня на заседании Воронежской городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

(сс) Pavlofox Школьный обед

Решением депутатов для воспитанников групп продленного дня, учащихся, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере, спортсменов-разрядников и спортсменов — воспитанников учреждений дополнительного образования стоимость обеда будет увеличена на 10 рублей и составит 50 рублей в день.

Решение связано с ростом на отдельные продукты питания за последнее время.

Всего же, как отмечалось на заседании гордумы, в предстоящем учебном году право на бесплатное питание будут иметь около 50 тыс. школьников, на эти цели дополнительно потребуется выделить 1,7 млн рублей.

Отметим, что осенью прошлого года организация питания школьников в Воронеже была раскритикована губернатором Алексеем Гордеевым, после чего у управления образования сменился руководитель. А в марте власти Воронежа заявили о планах привлечь к организации питания в воронежских школах единого поставщика (сегодня поставками питания в школы занимаются шесть компаний) — в целях экономии бюджетных средств и контроля за качеством.

По данным администрации города на конец учебного года, горячим питанием были обеспечены 86% школьников, 36% — двухразовым.