Москва, 30 июня, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Распад Европейского союза — закономерный и неизбежный итог его развития. Такое мнение высказал политолог, декан высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Политика» на «Первом канале» 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«10 лет назад в такой же студии стояли люди, некоторые из них присутствуют и сейчас, которые говорили, что Евросоюз — это идеал общественного устройства. Это мечта человечества», — сказал Третьяков.

«Были и другие люди, которые говорили: давайте оценим трезво, давайте посмотрим, как развивается история человечества. Народы живут тысячелетиями. Цивилизации, основанные на религии, как правило, живут меньше, чем народы. А союзы — нет бессмертных союзов. Срок жизни более менее эффективного действующего международного союза — 50−75 лет. СССР умер на 74 году», — продолжил он.

«Я говорил украинцам, грузинам, европейцам — почему вы думаете, что если Российская империя под названием СССР распалась, то вы от этого заговорены? Евросоюз — это страна стран, разные конфессии, север-юг, мы кормим Москву, мы кормим Брюссель, Берлин кормит Афины — все те же самые проблемы. И вы распадетесь, если вы будете проводить клубную политику — в частности, учитывать лишь мнение меньшинства, учитывать, в первую очередь, национальные интересы», — указал политолог.

По мнению Третьякова, проблемы в Евросоюзе накапливались постепенно в течение долгого времени, и теперь деградация политического управления европейской бюрократии стала наиболее очевидной: «О европейских ценностях. Какие европейские ценности вы разносили по всему миру? Ну вы добились, что гей-парады обязаны проводить теперь все в мире, кроме России и еще нескольких свободных стран».

«А вторая часть внешней политики: вы стали устраивать демократии, скинули диктаторов. А все последние годы вы выбрали главным врагом Россию, когда у вас опасности со всех других сторон. Вот доборолись», — отметил политолог.

В свою очередь, «внутренняя политика выродилась в то, что вы устанавливаете длину огурцов в Европейском союзе», добавил Третьяков.

Комментируя слова своего оппонента, голландского публициста Питера Ватердринкера о том, что Brexit не окажет существенного влияния на дальнейшие политические расклады в континентальной Европе, Третьяков отметил, что именно такая позиция однозначно указывает на неизбежность больших перемен:

«Почему я уверен на 100%, что ЕС распадется? Потому что вы здесь стоите сейчас, когда уже все очевидно, и продолжаете учить нас жизни, настаивая на том, что всё нормально, что что-то там сплотится. Ничего не сплотится».

«Путин по другому поводу сказал с трибуны ООН, обращаясь к американцам: ну теперь-то вы поняли, что вы натворили? Сколько раз он объяснял: не делайте ошибки», — подчеркнул политолог.

«ЕС развалится, потому что вы не видите реальности. И вот был вопрос — выгодно нам это или не выгодно? Какая тактика Путина? Он говорит: не делайте ошибку. Вы делаете. И он ждет, когда будет сделана эта роковая ошибка», — заключил Третьяков.

Напомним, что в ходе недавнего референдума 52% британцев проголосовали за прекращение членства Великобритании в Евросоюзе, в то время как 48% выступили за продолжение евроинтеграции. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.