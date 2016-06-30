Москва, 30 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Появление новых взносов на капремонт сформировало в столице невиданную доселе тенденцию: ремонт в части жилых домов превратился в практически перманентный процесс, а косметическое обновление подъездов проводят быстрее, чем жители успевают опомниться от предыдущих, часто ненужных, изменений. По недавно сформировавшейся традиции, все это сопровождается походами по квартирам неизвестных представителей разных фирм, представляющихся официальными лицами и мошеннически навязывающих жильцам услуги по остеклению балконов или замене батарей отопления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт фасада многоквартирного дома

Все чаще москвичи жалуются на неумолкающие звонки по телефонам и в дверь и агрессивную рекламу. Например, с деятельностью таких мошенников недавно столкнулись жители дома номер 12 по Доброслободской улице. В июне 2016 года в подъездах проводился косметический ремонт, с началом которого в квартиры москвичам ежедневно звонили разные молодые люди, представляющиеся некой «администрацией», и предлагали «подарок» в виде льгот на выполнение услуг «напрямую от завода», которые по договору с данной «администрацией» тот готов предоставить.

«Заводы и фирмы разные, молодые люди тоже разные, а услуги следующие: остекление балкона, замена стеклопакетов на окнах, новые батареи. Тактика была следующей: звонок в дверь, настойчивая просьба открыть (а данные представители отказывались общаться через дверь) и потрясание некими «официальными списками на скидку». В руках у молодых людей были папки с какими-то бумагами и списками квартир, и если ты отказывался открывать, тебе заявляли: «Значит, мы вас вычеркиваем». Затем они показательно ковыряли карандашом в бумажке. Хорошая приманка для пенсионеров, которые из всего этого спектакля должны, видимо, сделать вывод, что добровольно отказываются от чего-то льготного, что им хотел предоставить город», — сообщила жительница дома.

Причем указанные деятели уточняли, что такой неожиданный подарок «от завода» через «администрацию» предлагается жителям, имеющим право на льготы, жалуются москвичи.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор, в большей степени на уловки ловких коммерсантов чаще попадаются именно льготники, по привычке склонные верить «соцработникам» и представителям «администраций».

«Мне самому звонили домой и заявляли, что необходимо проверить счетчик холодной и горячей воды. Говорят, что услуга платная, но если сделать от них, то поставят в общедомовой счетчик. Дурят — да, сегодня дурят. Это уголовно наказуемые вещи. Я начал задавать вопросы и вообще сказал, что не так устроено. Видимо, та, кто звонила мне, не ожидала такого», — сообщил он.

По словам эксперта, чтобы помочь москвичам, необходимо больше информировать их о ходе работ по городским программам ремонта.

Отметим, что речь идет об относительно новой (или уже подзабытой старой) тенденции. Годом ранее ремонты в подъездах чаще сопровождались лишь пачками рекламных листовок и объявлений на подъездах, где «от администрации» предлагалось со скидкой выполнить ту или иную работу в квартире. Причем, даже если параллельно батареи в доме меняли вполне бесплатно, как раз в рамках капремонта. Теперь в ход пошла и тяжелая артиллерия, успешно минующая кодовые звонки на подъездах и обладающая точными сведениями о датах проведения работ.

Действия таких компаний в основном рассчитаны на пенсионеров, отметил в комментарии ИА REGNUM директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский. «Они бьют по адресам по всей Москве. Представляются тем или иным заказчиком в виде ДЭЗа или домоуправляющей компании. Фактически пенсионер не может отличить организацию коммерческую от некоммерческой. Представители таких компаний предъявляют свои документы и подкупают ценой. «Мы делаем бесплатно», — говорят они. А по факту они только бесплатно смотрят. А потом заходят и говорят, что ваши батареи или окна мы не меняем бесплатно», — сообщил юрист.

При этом данные компании все-таки не нарушают законодательство, подчеркнул он. «Они не обязаны указывать, откуда они узнали адреса и телефоны жителей. Также они имеют право называть себя как угодно. Нарушения нет, что они, например, называются «ООО ДЭЗ». Тут просто идет подмена понятий, они же не говорят, что они напрямую принадлежат государству. Получается, что это просто «замануха», чтобы пенсионеры отдавали свои деньги».

По его словам, с действиями такого рода компаний необходимо бороться информационно. «Если город что-то меняет, то это идет по программе, и не точечно, а по всему городу. Надо чтобы везде было это написано».

В свою очередь, депутат Мосгордумы Андрей Клычков (КПРФ) подтвердил, что пенсионеры столицы регулярно жалуются на появление «коммунальных мошенников».

«Они предлагают заменить счетчики, поставить фильтры для воды или заменить батареи со скидкой. К сожалению, сколько бы мы ни предупреждали москвичей, все равно постоянно кто-то попадается на уловки мошенников», — отметил Клычков.

Депутат считает, что в таких случаях нельзя принимать поспешных решений. «Возьмите контакты и фамилии людей, которые к вам пришли, запишите название организации, скажите, что вам надо посоветоваться с родственниками — многие предложения могут отпасть уже на этом этапе. Во-вторых, не верьте в баснословные скидки, которые действуют единственный день и только сегодня. Мошенники всегда действуют быстро, и, скорее всего, сразу не получив от вас согласия, они вам больше не позвонят. Наконец, не поленитесь посоветоваться с старшим по подъезду, с родными. Только в этом случае можно надеяться, что вас не обведут вокруг пальца», — добавил он.

Аналогичное мнение выразил и депутат Мосгордумы Олег Сорока («Единая Россия»), который назвал деятельность мошенников «странным форматом маркетинга домоуправляющих компаний» с целью подключения дополнительного внебюджетного дохода. «Они у нас все частично коммерческие. И имеют право предоставлять дополнительные услуги по приведению жилого помещения в порядок. Может, и они это делают», — пояснил он в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, подобные мошенники, которые выдают себя за социальных работников, появились в столице несколько лет назад. В 2009 году власти Москвы совместно с правоохранительными органами уже выпускали памятки с описанием возможных афер и телефонами горячих линий органов соцзащиты. Однако компании, ссылаясь на несуществующие программы города, продолжают навязывать жителям свои услуги. С годами меняется лишь тактика поведения коммерсантов (с менее активной на более агрессивную, и наоборот) и совершенствуются инструменты манипуляций. Сама проблема не исчезает.