Москва, 30 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Более 80% граждан Российской Федерации одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно социологическому опросу, не очень довольны деятельностью президента 18% респондентов, 1% граждан страны затруднился ответить на данный вопрос.

Опрос проведен 23—27 июня текущего года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ методом личного интервью.

Статистическая погрешность данных не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.