Работу Путина одобряет 81% граждан РФ
Москва, 30 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Более 80% граждан Российской Федерации одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Согласно социологическому опросу, не очень довольны деятельностью президента 18% респондентов, 1% граждан страны затруднился ответить на данный вопрос.
Опрос проведен 23—27 июня текущего года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ методом личного интервью.
Статистическая погрешность данных не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.