Мадрид, 30 июня, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал"продолжает борьбу за трансфер защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы, сообщает AS.

readfootball.com Давид Алаба

Новое предложение о покупке футболиста сборной Австрии содержит готовность заплатить €65 млн. Напомним, ранее «Бавария» отказалась уступить Алабу «Реалу» за €50 млн.

При этом председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб расставаться со своим игроком не собирается.

Реакция «Баварии» на новое предложение «Реала» пока неизвестна.

В минувшем сезоне Давид Алаба провел 30 матчей чемпионата Германии, в которых забил один гол. Ранее он был включен в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА.