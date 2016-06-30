Москва, 30 июня, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам 29 июня, что в ближайшие дни правительство РФ примет нормативные решения по возобновлению чартерного авиасообщения с Турцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

По его словам, решения готовятся по указанию президента РФ Владимира Путина. Также решение будет принято по вопросу отмены продовольственного эмбарго.

Насколько оперативно будет возобновлено чартерное сообщение, зависит от авиакомпаний. По данным Российского союза туриндустрии, первые чартерные рейсы могут быть запущены за неделю, а полноценные чартерные программы развернут в течение месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин получил письмо от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер приносит извинения за гибель пилота бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС в Сирии.

Во время телефонного разговора Путина с Эрдоганом, который состоялся 29 июня по инициативе российской стороны, лидеры двух стран договорились проработать возможность проведения в ближайшей перспективе личной встречи.