Москва, 30 июня, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В Замоскворецком суде столицы в ближайшее время будет озвучен приговор в отношении предпринимателя Николая Мартынова, обвиняемого в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения ФСИН электронными браслетами. Государственный обвинитель просит суд приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы, сообщает 30 июня РАПСИ.

Joe Gratz Суд

По версии следствия, Николай Мартынов, гендиректор ООО «НПФ МЕТА», являвшейся подрядчиком по поставке браслетов для контроля подследственных, в период с 2010 по 2012 год был участником организованной преступной группы. Лидером группы на тот момент являлся руководитель ФСИН Александр Реймер.

Обвиняемый мошенническим путем совершил хищение бюджетных средств. Ущерб бюджету в размере не менее 2,7 млрд рублей был нанесен путем закупки по завышенным ценам систем электронного контроля. В 2013 году был установлен факт нецелевого расходования средств во ФСИН, в марте 2015 году Реймер и предполагаемые соучастники преступления были задержаны.

62-летний Мартынов согласился сотрудничать со следствием, он полностью признал свою вину и заявил о готовности компенсировать нанесенный ущерб поставкой партии электронных браслетов.

Как пояснила защитник подсудимого Елена Кильчичакова, благодаря показаниям Мартынова следствие по основному делу подходит к завершению.

«Он изобличил всех лиц, совершивших преступления, чем облегчил работу следователям», — сказала адвокат.