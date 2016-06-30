Москва, 30 июня, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Референдум в Великобритании продемонстрировал несостоятельность Евросоюза как международной организации. Об этом 29 июня заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Политика» на «Первом канале», комментируя слова Джорджа Сороса о том, что распад Евросоюза после Brexit стал практически неизбежен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа

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«Это действительно так. Потому что сегодняшний Европейский Союз — это не успешная организация. Если бы он был успешен, то Англия проголосовала бы за то, чтобы оставаться внутри ЕС», — заявил Короченко.

«Европейский Союз — это титаник, который получил смертельную пробоину. Рано или поздно он пойдет на дно», — добавил он.

Точно так же, как далеко не все осознали конец СССР, когда Горбачев объявил перестройку так и сейчас большинству наблюдателей, прежде всего, самим европейцам, еще не очевидны фундаментальные перемены в европейской политике в связи с британским референдумом, отметил Коротченко.

Обращаясь к своим оппонентам, которые считают, что за выходом Великобритании «эффект домино» вовсе не последует, главный редактор «Национальной обороны» подчеркнул:

«Такие политики, как Меркель — уходящая натура. На смену придут новые европейские элиты, которые хотят суверенитета. Европейские бюрократы в Брюсселе управляют неэффективно. Это самодостаточная чиновничья рать, главная задача которой — сидеть, получать хорошие оклады и неэффективно управлять, потому что мозгов там нет».

«Тот же самый Туск — что, он может быть признан успешным лидером ЕС? Да, конечно, нет. Поэтому Британия сказала «до свидания», «гудбай» Евросоюзу», — добавил он.

«Мы ждем референдумы в других европейских странах: Италия, Греция, Испания точно так же недовольны Европейским Союзом. Поэтому будущее Евросоюза — распад, закат и ничего хорошего», — резюмировал Коротченко.

Раскрывая тему политической несостоятельности Евросоюза, главред «Национальной обороны» обратил внимание на так называемые «европейские ценности»:

«Что это такое? Это разрушение института семьи. Это разрушение морали. Люди относятся друг к другу как звери. Это разрушение религий. Вы отказываетесь от базовых корней христианской цивилизации. Разве может иметь такой союз перспективы на будущее? Нет».

Другим важным аспектом выступает то, что Евросоюз объединяет государства с чрезвычайно различным уровнем экономического развития:

«В ЕС есть богатые, а есть бедные. Румыния, Болгария, страны Балтии — это европейские изгои. Это государства второго сорта. Поэтому, разумеется, богатые страны ЕС на примере Великобритании не хотят кормить неудачников».

«И тем более они не будут кормить эту несчастную Украину, которая жаждет непрерывной халявы. Европа вас кормить не будет — забудьте», — добавил Коротченко, комментируя перспективы Украины в «европейском доме» в свете последних событий.

Однако самым существенным фактором в развале Европейского Союза, по мнению Коротченко, выступает непосредственно миграционный кризис:

«Лучший пример миграционного кризиса в ЕС — это знаменитая фотография: идет канцлер Меркель, затем к ней вдруг подскакивает, отталкивая охрану, молодой наглый мигрант с айфоном и начинает с ней делать селфи. Мама Меркель улыбается. А потом выясняется, что этот молодой наглый мигрант — террорист, который совершенно свободно проник к высшему охраняемому лицу Германии».

«Когда в Германии мигранты начинают массово насиловать немок, полиция боится вмешиваться, а немецкие мужчины сидят по домам — это вам показатель кризиса европейских ценностей и Европейского Союза», — заявил главред «Национальной обороны».

Напомним, что в ходе недавнего референдума 52% британцев проголосовали за прекращение членства Великобритании в Евросоюзе. Важно отметить, что во время своего членства в Евросоюзе Великобритания не состояла в зоне евро и не участвовала в Шенгенских соглашениях. Также Соединенное Королевство не подписало в 2013 году Бюджетный пакт, который был направлен на согласование общей налоговой и бюджетной политики.