Тверь, 30 июня, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Вовлечь в сельскохозяйственный оборот 110 тыс. га сельхозземель планируется в Тверской области в ближайшие шесть лет, это, как ожидается, даст прирост налоговых поступлений в бюджет региона и муниципалитетов более 288 млн рублей. Вопрос эффективного использования земель сельхозназначения был вынесен на обсуждение в числе главных на заседании правительства региона 29 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

Общая площадь земель сельхозназначения в Тверской области сегодня составляет около 2,5 млн га. Больше половины из них составляет пашня — это наиболее ценные земли, регион среди соседних субъектов имеет самый большой объём данного вида угодий. Но используются они в регионе только на 39%.

«С точки зрения администрирования это плохой показатель, с точки зрения перспективы — хороший, — отметил глава региона Игорь Руденя. — Когда мы говорим о развитии экономики, повышении деловой активности, то видим, что есть возможность роста минимум в два раза».

Потребность товаропроизводителей в землях сельскохозяйственного назначения составляет более 45,5 тыс. га, из них 11,6 тыс. требуется для реализации инвестиционных проектов. В регионе подготовлена дорожная карта, которая сейчас проходит процедуру согласования. Она предполагает субсидирование части затрат по вводу в сельхозоборот неиспользуемых пахотных земель.

«Субсидии должны быть привязаны к показателям урожайности, надоев. Перед теми, кто будет использовать земли, должны стоять чёткие параметры эффективности», — обозначил руководитель области.

Глава региона также отметил, что процент использования земель на территориях в основном зависит от активности власти на местах. На передовых позициях по использованию пашни — Лесной (72%), Кесовогорский (58,7), Сонковский (58,5%), Пеновский (57%), Кашинский районы (57%). Есть муниципалитеты, где ситуация значительно хуже.

«Необходимо провести выездные совещания, детально разобраться в причинах: либо это отсутствие мер стимулирования со стороны региона, либо неспособность, нежелание глав организовать достойную работу по вовлечению в оборот сельхозземель», — поставил задачу Игорь Руденя членам правительства.

Отдельная тема — работа с владельцами сельхозземель, которые не обрабатываются. 17 июня Государственной Думой был принят законопроект, который касается механизма их изъятия.

«Если при проведении земельного надзора будет выявлен факт неиспользования земельного участка в течение трех лет, собственнику выписывается административный штраф в размере до 10% от кадастровой стоимости земли, а также выдается предписание об устранении нарушений с указанием срока исполнения», — пояснил, комментируя решение, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Вовлекать в хозяйственный оборот земли можно и нужно. Все в наших руках, — считает генеральный директор АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Денис Дородных. — За последние три года сельхозугодия нашего хозяйства выросли в три раза. Зачастую это за счет поднятия залежей».