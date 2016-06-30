Вашингтон, 30 июня, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Ученые NASA при изучении данных, полученных в рамках миссии Dawn, пришли к выводу, что яркие пятна на Церере появились из-за высокой концентрации карбонатов на её поверхности, сообщают журналы Nature и Nature Geoscience.

CWitte Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землёй

Концентрация минералов карбоната в кратере Оккатор на Церере является самой высокой за пределами Земли.

Ученым впервые удалось обнаружить подобного рода вещество в другой области Солнечной системы в таких количествах.

Диаметр кратера Оккатор на Церере достигает 92 км, диаметр его центрального углубления равен примерно 10 км. В центре кратера находится вещество, имеющее высокие отражающие характеристики.

Ученые пришли к выводу, что этим веществом является карбонат натрия. На Земле его можно встретить рядом с гидротермальными источниками, а на Церере карбонат натрия образовался в недрах этой карликовой планеты. Ученые отрицают вероятность того, что вещество мог занести астероид. Они считают, что обнаруженные на Церере минералы указывают на более высокую температуру ядра этой планеты, чем считалось до сих пор. Процессы, вызванные высокой температурой ядра, подняли минералы на поверхность Цереры.

Исследователи допускают, что на Церере могла существовать жидкая вода. На это указывает наличие соли. Вполне возможно, что на Церере в недавний геологический период мог существовать даже океан.

Напомним, Церера была открыта в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пиацци. Диаметр этого космического объекта равен 950 км. Церера считается самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.