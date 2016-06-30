Москва, 30 июня, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Распад Евросоюза — безусловное благо для России с точки зрения ее геополитических интересов. Об этом 29 июня заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

moritz320 Разрыв Евросоюза

«Выгодно нам это или не выгодно? Выгодно. Потому что вы воюете против нас на истощение. Вы вводите санкции», — заявил Калашников, обращаясь к оппонентам — представителям стран Евросоюза.

«Нам лучше с каждой из ваших стран говорить отдельно. С Италией, с Германией, с Британией мы будем говорить — разваливайтесь напрочь! Нам выгодно это, и я буду этому рад. А мы будем объединяться», — подчеркнул он.

Своему примеру депутат призвал следовать и остальных: «Я хочу спросить многих наших товарищей — вот я слушал вчера, позавчера наших экспертов, которые говорят, что сочувствуют Евросоюзу. Вот скажите — мы враги или нет? Нас поставили с «Аль-Каидой» вместе, с Эболой вместе. Мы для них враги».

«Вы (европейцы — прим. ИА REGNUM) нам объявили торговую войну, вы нам объявили санкции, вы нам грозите противоракетными комплексами. И теперь я хочу спросить наших товарищей — что вы за них переживаете? Они наши враги! Разваливайтесь! Если Америка будет разваливаться — я тоже буду за это», — заявил парламентарий.

Калашников также прокомментировал критику британского журналиста Говарда Амоса, который заявил, что Евросоюз смог обеспечить бесконфликтное сосуществование стран Европы на протяжении длительного времени после потрясений первой половины XX века:

«От войны вас Евросоюз никогда не спасал. От войны вас спасали только СССР и Америка. Ядерное оружие спасало вас от войны. Вы должны честно сказать себе: как только вы укрепились, начались войны в Югославии — они в Европе, кстати, начались. От войны спасало только наличие ядерного оружия, к сожалению. И то, что вы боялись Советского Союза — вы боялись с нами воевать».

Напомним, что в ходе недавнего референдума 52% британцев проголосовали за прекращение членства Великобритании в Евросоюзе, в то время как 48% выступили за продолжение евроинтеграции. При этом перевес сторонников Brexit обеспечила именно Англия — в Шотландии и Северной Ирландии уже поставили вопрос о возможном референдуме по выходу стран из состава Соединенного Королевства.