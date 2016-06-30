Москва, 30 июня, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Цены на нефть выросли после выхода отличных данных по запасам сырья в США. Далее рост цен продолжится, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 30 июня, баррель Brent стоит $50,71 (+1,2%). Цена опять поднялась выше психологической отметки $50 за баррель. Кроме сокращения запасов и добычи нефти, нефтяной рынок получает поддержку от риска начала забастовки нефтяников в Норвегии на семи нефтегазовых месторождениях 1 июля. Работники могут прекратить работу на неопределенное время, что подтолкнёт котировки к росту», — пояснил Антонов.

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«Сегодняшний рост котировок на нефть может быть сдержан уровнем $51,20. Идеальный сценарий такой: коррекционная фаза до зоны $50,00—50,19 с последующим повышением до $52,80», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть упали в начале торгов 30 июня на фоне ослабления опасений относительно забастовки нефтяников в Норвегии и с учётом ожидаемого восстановления добычи в Нигерии. Цена Brent была на уровне $50,1 за баррель, упав на 51 цент по сравнению с итоговыми данными предыдущих торгов. WTI стала дешевле на 38 центов и стоила $49,50 за баррель.