Владивосток, 30 июня, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Администрацию Владивостока уличили в неэффективном использовании муниципальной собственности. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что один из популярных кинотеатров столицы Приморья был сдан в аренду коммерсантам за символическую плату — 100 долларов в месяц. За аренду второго кинотеатра предприниматель платил порядка 48 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде». реж Инесса Ковалевская. 1973. СССР Наказание

Здания кинотеатров «NeWave CINEMA» и «Варяг» мэрия Владивостока в 1999 году в числе другого муниципального недвижимого имущества передала ряду МУПов, которые передали эти объекты в аренду коммерческим структурам — ООО «Новая Волна Синема», ООО «Кинопрокат» и ООО «Лас-Вегас». При этом арендная плата по договорам была установлена без проведения оценки имущества, а также без применения методики расчета арендной платы за пользование зданиями.

Через некоторое время МУПы были ликвидированы и недвижимость вернулась в собственность администрации. Но кинотеатры по-прежнему остались в пользовании у фирм без изменения арендной платы: кинотеатр «Варяг» и «NewWаveCinema» приносили в городскую казну 100 долларов и 48 тысяч рублей в месяц соответственно.

Также выяснилось, что в здании кинотеатра «NewWaveCinema» арендатор еще и самовольно произвел реконструкцию и сдал его в аренду третьим лицам.

«Прокуратура направила в Арбитражный суд Приморского края исковые заявления к ООО «Кинопрокат» и ООО «Новая Волна Синема» с требованием изменить договора аренды кинотеатров в части возложения на арендатора обязанности ежемесячно уплачивать арендодателю арендную плату согласно действующему законодательству, а также о взыскании с них арендной платы за последние три года более 58 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.