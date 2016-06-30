Улан-Удэ, 30 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Размер стипендии в Бурятском государственном университете в июне 2016 года сократился с 2 200 до 1 781 руб. Как передает корреспондент ИА REGNUM, для студентов БГУ это стало неприятной неожиданностью.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Студентов официально уведомили о сокращении стипендий 29 июня. Соответствующее сообщение появилось на сайте вуза: «Уважаемые студенты! С июня 2016 г. изменяются размеры государственной академической, государственной социальной и повышенной академической стипендий».

В сообщении говорится о том, что в РФ установлен минимальный норматив государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, в размере 1 340 руб.: «С учетом районного коэффициента и индексации в 2014 и 2015 гг. на 10,5% размер должен составлять 1 780 руб. Вузы имеют право увеличивать размеры стипендии при наличии соответствующих средств». В 2014 году в БГУ была установлена стипендия в размере 2 200 руб.

«В 2016 г. был сокращен стипендиальный фонд на 14,3%, а число студентов-бюджетников уменьшилось на 12,6%. Таким образом, разница в уменьшении составила 1,7%. В то же время число студентов, получающих государственную академическую стипендию, увеличилось на 254 человека в связи с высокой успеваемостью. Число студентов, получающих социальную стипендию, выросло на 140 человек, а число нуждающихся студентов 1 и 2 курсов, получающих целевую доплату, увеличилось на 60 человек. В итоге дефицит стипендиального фонда составил 21,5 млн руб.», — отметили в администрации БГУ.

В связи с переходом на нормативно-подушевое финансирование стипендиального обеспечения в настоящее время университет изменил размер стипендии до 1 781 руб. Соответственно, изменится социальная стипендия, а также повышенная академическая стипендия. «В случае, если произойдет экономия стипендиального фонда или поступит дополнительное финансирование, то размеры стипендии будут пересмотрены в сторону увеличения», — подытожили в вузе.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель пресс-службы БГУ Иван Логинов, ситуация, при которой стипендии будут сокращены, прогнозировалась с начала года. «С начала года мы прогнозировали ситуацию, что стипендиальный фонд будет недостаточен с текущими объемами финансирования и с текущими затратами. В марте и мае мы направляли в соответствующий департамент министерства образования и науки РФ запросы с просьбами об увеличении финансирования. Однако к соглашению прийти не удалось. Мы как могли оттягивали этот момент, но в июне были вынуждены принять это решение. И сейчас, уже по факту принятия этого решения, мы вновь обратились в Москву. Более того, и. о. ректора БГУ Николай Мошкин сейчас находится в Москве, пытаясь решить этот вопрос», — отметил Иван Логинов.

Между тем, в интернете появилась петиция «За возвращение старой стипендии БГУ», подписанная «НКО Студенты БГУ» и адресованная республиканскому министерству образования. За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился к председателю студенческого профкома Бурятского государственного университета Юлии Наквасиной.

«Про петицию я читала на паблике «Подслушано в БГУ».Однако наша организация не будет собирать и подписывать никаких петиций, поскольку согласно проверкам, которые мы проводили, никаких нарушений законодательства не выявлено. Студентов можно понять в этой ситуации, но катастрофической ее назвать нельзя. Размеры стипендий привели в соответствие согласно нормам законодательства РФ», — отметила собеседница ИА REGNUM.

По ее мнению, бурная реакция студентов на сокращение стипендий последовала потому, что официальное сообщение об этом было опубликовано достаточно поздно: «Ребята не были в достаточной степени к этому подготовлены. А любое снижение уровня доходов все-таки негативно сказывается на настроении студентов».