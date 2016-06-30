Москва, 30 июня, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на фоне данных о коммерческих запасах в США, свидетельствуют данные торгов 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 8:45 мск, баррель Brent торгуется на Лондонской бирже ICE по $49,99, рост от начала торгов составил 2,821%. Марка WTI к этому времени подорожала на 3,040% и составила $49,35 за баррель.

Ранее Министерство энергетики США обнародовало статистку коммерческих запасов нефти в стране, согласно которым за неделю с 17 по 24 июня запасы упали на 4,03 млн баррелей, до 526,6 млн баррелей. Вечером 29 июня баррель североморской Brent вырос до $50,70.

Рост также происходит на фоне снижения предложения нефти в мире из-за пожаров в Канаде, политических волнений в Нигерии и Ливии, а также забастовок во Франции, в Кувейте и Норвегии.