Телескоп Hubble наблюдает за редкой «галактикой-головастиком»
Вашингтон, 30 июня, 2016, 08:49 — ИА Регнум. При помощи орбитального телескопа Hubble американские астрономы из Колледжа Вассар произвели подробную съёмку галактики Kiso 5639 и выяснили причины высокой скорости звездообразования в головной её части, сообщает Astrophysical Journal.
Ученые выяснили, что причиной редкого явления стало столкновение галактики со струей межгалактического газа. До этого столкновения галактика эволюционировала очень медленно, так как двигалась в пространстве, бедном газами. К такому выводу ученые смогли прийти, изучив данные орбитального телескопа о химическом составе галактики.
Количество элементов тяжелее водорода и гелия, которые звезды накапливают в себе по мере своего существования, в головной части наблюдаемой галактики заметно ниже, чем в её «хвосте».
Галактики вытянутой формы (именуемые иногда «головастиками») характерны для ранней Вселенной и в близлежащей к нам её части таких галактик как Kiso 5639 всего несколько. Их развитие отстает от спиральных галактик на несколько миллиардов лет.