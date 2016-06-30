Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2016, 08:47 — ИА Регнум. На новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, которые Центробанк планирует запустить в обращение в конце 2017 года, могут появиться виды Сочи. Город-курорти расположенный в его окрестностях горный комплекс «Роза Хутор» предложены в качестве примера для голосования, которое на днях стартовала на сайте твоя-россия.рф, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Алексей Шиянов Железнодорожный вокзал Сочи (арх. А. Н. Душкин)

Петиция с просьбой изобразить на новой денежной купюре виды Сочи была опубликована еще в апреле текущего года, однако пока она набрала только 93 подписи. Как отмечает один из подписантов: «Мне кажется, что юный, но амбициозный Сочи, столь многое переживший за свою недолгую историю, достоин стать в ряд с древним Ярославлем и сердцем Дальнего востока, Хабаровском, среди купюр Банка России».

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Изображения Вологды и Великого Устюга могут появиться на новых купюрах

Символом новых банкнот может стать и Зимний театр Сочи. Как сообщили в Сочинском концертно-филармоническом объединении, это архитектурная доминанта Сочи. Он достоин чести быть представленным на банкнотах денежных знаков России, пишет информационный портал Юга.ру.

Добавим, что неделю назад с официальное обращение в Центробанк направил мэр Краснодара Владимир Евланов. Он выступил с инициативой о размещении видов кубанской столицы на новых российских банкнотах достоинством 200 или 2 тыс. рублей.

Свою просьбу градоначальник обосновал тем, что Краснодар в течение последнего десятилетия находится в числе лидеров по многим направлениям развития, это город с богатой историей и самобытной культурой, в котором множество памятников архитектуры, достойных красоваться на новых банкнотах. В частности, речь идет о Свято-Екатерининском кафедральном соборе, государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына, здании бывшего Епархиального женского училища (сейчас — Кубанский государственный медицинский университет), а также памятнике-обелиске в честь 200-летия Кубанского казачьего войска. Могут в качестве возможного символа претендовать на размещение на новых банкнотах, по мнению Владимира Евланова, и Триумфальная Александровская арка, памятник «Казакам — основателям земли Кубанской», памятник императрице Екатерине II и современный объект — стадион ФК «Краснодар».

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Как сообщало ИА REGNUM, голосование на специальном сайте ЦБ РФ запустил 28 июня. Принять в нем участие может любой желающий. Каждый участник имеет право предложить географический объект и не более четырех ассоциированных с ним символов или отдать свой голос за уже предложенные символы.

О решении дополнить существующий ряд банкнот купюрами номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк объявил 12 апреля 2016 года.

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