Москва, 30 июня, 2016, 08:47 — ИА Регнум. В возобновлении российско-турецких отношений сделан первый и очень важный шаг — принесены извинения за гибель пилота Су-24. Теперь есть основания для того, чтобы вернуть туристические и торговые отношения. Однако на первом месте должны быть безопасность граждан и борьба с терроризмом. Об этом писатель Сергей Шаргунов заявил 29 июня, выступая в программе «Специальный корреспондент» на телеканале Россия 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Необходимо отметить то, что в разговоре двух президентов оказалась ключевой тема безопасности, тема угрозы терроризма. Надеюсь, что сегодня турецкое руководство извлечёт те выводы, которые давным-давно пора извлечь из происходящего», — отметил Шаргунов.

«Надеюсь, теперь все поняли, сколь веско слово российского государства, — продолжил он. — Когда мы сказали, что просим принести на официальном уровне от первого лица извинения за произошедшее, Россия показала силу, выдержку и мужество. Не военными, исключительно экономическими методами. Сама, находясь в сложных условиях санкций, подтвердила, что будет стоять до последнего, пока эти слова не прозвучат».

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Эрдоган заявил, что встретится с Путиным на саммите G20 в Китае

Однако то, что извинения со стороны турецкого лидера всё-таки прозвучали, по мнению писателя, не означает, что теперь отношения между Россией и Турцией нужно видеть в прекраснодушном цвете. Однако первый и очень важный шаг сделан.

«Теперь мяч на стороне турецкого руководства. Считаю, что есть все основания вернуть, например, паромную переправу из Крыма в Турцию для того, чтобы восстановить фонд, который занимается русско-турецкими культурными отношениями. И, безусловно, вернуть туристические и торговые отношения, поставив на первое место безопасность граждан и борьбу с терроризмом», — обозначил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июня, состоялись телефонные переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Лидеры двух государств выразили решимость возобновить отношения и договорились встретиться в КНР на саммите G20. За несколько дней до этого в адрес Владимира Путина пришло официальное письмо, в котором Эрдоган извинился за трагедию 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский СУ-24 с пилотом на борту.