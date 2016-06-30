Москва, 30 июня, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Brent получила поддержку и со стороны данных Минэнерго США, и со стороны спроса на рисковые активы, надавившего на доллар. Напомним, что объемы американских коммерческих запасов за прошедшую неделю сократились на 4,053 млн баррелей против прогноза падения лишь на 2,375 млн. Тем не менее стоит отметить, что движение Brent вверх прервалось в районе 51,40 долл./барр., и, вполне возможно, именно этот район станет краткосрочным барьером на пути к дальнейшему росту, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«К сожалению, до конца недели интересных экономических отчетов, способных повлиять на динамику нефти, не отмечается. Таким образом, энергоноситель будет полностью во власти рыночного интереса к риску: чем оптимистичнее инвесторы будут смотреть в будущее, тем больше шансов у Brent вернуться в район 51,40, однако не исключено, что уже в 30 июня рынок вновь захлестнет волна паники по поводу британского будущего», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 июня, мировые цены на нефть демонстрируют коррекционное снижение, вызванное фиксацией прибыли инвесторами после значительного ралли днем ранее на фоне данных Минэнерго США о сокращении запасов черного золота в стране, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 08:07 мск стоимость нефти Brent снижалась на 1,07% до 50,76 доллара за баррель. Стоимость WTI опускалась на 0,94% до 49,41 доллара за баррель.