Москва, 30 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Реальное возобновление сотрудничества между Россией и Турцией возможно только в том случае, когда турецкое руководство продемонстрирует реальные шаги по изменению текущей позиции. Такое мнение 29 июня в рамках передачи «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1» высказал заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк.

Иван Шилов ИА REGNUM После разговора

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«Очень надеюсь, что тот звонок, который совершил Эрдоган Владимиру Путину, связан с осознанием неправильности той политики, которую Турция вела в последнее время. Большое количество ситуаций в Турции требует незамедлительного решения: ситуация с курдами, ситуация, связанная с принципиальным закрытием турецко-сирийской границы для проникновения боевиков на территорию Сирии и обратно. Это и вопросы, которые связаны в целом с ближневосточным урегулированием. И эти вопросы, конечно же, могут решаться только тогда, когда в Турции есть руководство. А ситуация там уже такова, что по сути, кроме России, Турции не на кого надеяться», — уверен зампредседателя Госдумы РФ.

По мнению Железняка, США ведут свою игру, и сегодня она не протурецкая. Турцию не ждут и в Европе. С ближневосточными режимами ситуация тоже непростая: там есть свои, отличные от Турции, интересы.

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Спикер напомнил, что в телефонном разговоре, который состоялся между главами двух стран накануне, 29 июня, Владимир Путин поднял важный вопрос — вопрос безопасности российских граждан, которые на данный момент находятся в Турции.

«Турецкое руководство обязано возместить весь ущерб, который был нанесён и нашим Вооружённым силам, и, конечно, родственникам погибшего пилота. Надо понимать, что с телефонным разговором не снялась та проблема, которая связана, например, с поддержкой турецкими спецслужбами некоего протурецкого подполья в целом ряде стран Северного Кавказа. Не снялась проблема торговли с террористами. Без решения этих вопросов, я уверен, речь может идти только о переговорах, но не о реальном возобновлении сотрудничества. Должны быть со стороны турецкого руководства продемонстрированы реальные шаги по изменению позиции», — заключил Сергей Железняк.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин получил письмо от Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер принёс извинения за гибель российского пилота фронтового бомбардировщика Су-24, преднамеренно сбитого турецкими ВВС в ноябре 2015 года.

Накануне, 29 июня, президенты двух стран в ходе телефонного разговора выразили решимость возродить взаимоотношения России и Турции. Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о личной встрече, которая состоится на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Китае.