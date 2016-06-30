Москва, 30 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Волатильность на валютном рынке 29 июня оставалась низкой до выхода отчёта по запасам нефти от Минэнерго США. Большую часть времени курс доллара торговался около отметки 64 руб. Рубль даже проигнорировал новость о том, что президент РФ дал распоряжение правительству снять ограничительные меры на посещение Турции российскими туристами, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 30 июня, в первой половине дня по рублю ожидается укрепление до зоны 63,40−63,50 руб. Динамика цен на нефть остаётся ключевым драйвером для российской валюты. Налоговый период завершился, поэтому не рассматриваю падение курса нижеуказанных уровней», — пояснил Антонов.

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«После непродолжительной консолидации пары доллар/рубль можно ожидать тест отметки 63 руб. При росте нефтяных котировок рублю ничего не угрожает, — считает эксперт. — Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ пока не планирует покупку валюты для пополнения резервов».

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 июня Центробанк РФ повысил официальный курс рубля к доллару США и евро. Курс доллара США уменьшился на 50,15 копейки до 64,2575 рубля. Евро упал на 55,2 копейки и составил 71,2102 рубля. Нефть марки Brent стоит $50,1 за баррель.