Москва, 30 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин одобрил финальные изменения проекта памятника князю Владимиру на Боровицкой площади Москвы. Проект обсуждался в ходе встречи министра культуры Владимира Мединского с Бандарином, сообщает пресс-служба министерства культуры Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закладной камень на месте установки памятника князю Владимиру на Боровицкой площади

mkrf.ru Встреча Владимира Мединского с Франческо Бандарином

Предложения об изменении проекта касались уменьшения высоты монумента и подиума, а также архитектурных решений по обустройству Боровицкой площади вокруг памятника. Площадь входит в буферную зону объекта всемирного наследия «Московский Кремль и Красная площадь».

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторы поправок изучили, как именно памятник будет смотреться с разных точек центра столицы, например, с Большого Каменного моста и Волхонки. Кроме того, в соответствии с ранее озвученными требованиями ЮНЕСКО были проведены дополнительные археологические исследования и выполнены корректировки по месту установки памятника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый камень для памятника князю Владимиру был заложен на Боровицкой площади Москвы 3 ноября 2015 года. Первоначально монумент собирались установить рядом с МГУ. Выбор места установки памятника вызвал широкую общественную дискуссию.

В январе этого года стало известно, что против установки памятника князю Владимиру на Боровицкой площади выступило ЮНЕСКО.