Оттава, 30 июня, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Цены на черное золото рано или поздно будут расти. Об этом, как сообщает National Observer, заявил президент США Барак Обама, выступая на саммите лидеров стран Северной Америки в Оттаве.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас нефть дешевая, но она подорожает, — говорит глава Белого дома. — И будет становиться все дороже».

Обама констатировал, что нефть является ограниченным ресурсом, а процесс ее добычи будет все более затратным.

В то же время президент США призвал страны развивать использование альтернативных источников энергии.

«Технология движется вперед — развивается солнечная энергетика, энергия ветра, гидроэнергетика, биореакторы», — говорит Обама

При этом глава Белого дома добавил, что в мире также есть технологии, «о которых мы еще недавно даже не задумывались».