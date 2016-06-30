Москва, 30 июня, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Все звезды сошлись для рубля: и рост спроса на рискованные активы, и падение доллара США, и укрепление цен на нефть и стабилизация отношений с Турцией. Пара USD/RUB вплотную подошла к нижней границе июньского диапазона 63,24 — 66,14 и сегодня, 30 июня, может попробовать протестировать его под действием подросшей за американскую сессию нефти, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Свою роль в укреплении российской валюты может сыграть и поддержка крупных нефтегазовых компаний, а также банков. Дело в том, что в текущем месяце продажи долларов сырьевыми корпорациями могут вырасти в несколько раз в связи с выплатой дивидендов. В то же время банки вынуждены будут увеличить объемы отчислений в резервы ЦБ в связи с вступлением в силу повышенных норматив с 1 августа текущего года», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: «Рубль более стабилен, чем «коллеги по цеху»

«Таким образом, до конца этой недели пара USD/RUB может пробить 63,20 и добраться до 62,00, невиданных с ноября 2015 года», — предположила эксперт.

Читайте также: «У доллара на горизонте 63,50 рубля»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальный курс рубля к доллару США и евро на 30 июня. Курс доллара США уменьшился на 50,15 копейки до 64,2575 рубля. Евро упал на 55,2 копейки и составил 71,2102 рубля.