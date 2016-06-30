Вашингтон, 30 июня, 2016, 08:08 — ИА Регнум. США обладают необходимыми инструментами для противодействия системам ограничения доступа (A2/AD) России на европейском театре боевых действий, однако Вашингтон не сможет справиться напрямую с новыми бастионами Москвы, пишет Дейв Маджумдар в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Автор ссылается на слова бывшего верховного главнокомандующего объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филипа Бридлава, который отмечает недостаточность имеющегося у США потенциала для быстрого поражения систем преграждения доступа для оперативного «разворачивания сил». В частности, это связано со слишком большой зависимостью НАТО в регионе от ВВС для решения проблемы A2/AD России.

Потенциал ВВС может оказаться недостаточным, отмечает отставной военный, поэтому сухопутным силам США необходимо играть большую роль в противодействии российской угрозе со стороны A2/AD.

«Нам необходимо больше сухопутного потенциала, обладающего способностью наносить точечные удары с больших дистанций, а также обладающих высокой живучестью», — подчеркивает Бридлав. «Нам нужна плотная сеть A2/AD, такая же, с какой мы столкнулись».

Бридлав не затронул вопрос о том, будет ли новое вооружение соответствовать Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который запрещает использование ракет с дальностью действия между 500 и 5 тыс. км. Вероятно, Бридлав выступает за систему, которая соответствует требованиям Договора, по всей видимости, что-то вроде российского «Искандера-М».

По мнению Бридлава, зоны A2/AD России носят исключительно наступательный характер, поэтому необходимо отвечать соответствующим образом. Так, Бридлав считает, что надо рассмотреть возможность установления собственных наступательных A2/AD.

В свою очередь, бывший помощник министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас отметила, что Москва ведет модернизацию вооруженных сил по ключевым направлениями, в частности, в области крылатых ракет, систем ПРО, что является причиной беспокойства для Вашингтона.

Как отмечает Лиза Сойер Сэмп, старший научный сотрудник аналитического центра CSIS, разрыв между возможностями США и России реален, а Москва не может идти наравне с Вашингтоном по всему земному шару, как это было во время Советского Союза. Угрозу для альянса Кремль может создать только на региональном уровне.

Россия тем не менее обладает некоторыми преимуществами, считает она. Во-первых, это системы A2/AD, во-вторых, общевойсковой бой и, в-третьих, кибернетическая и электронная война. Этот факт, считает аналитик, необходимо принимать во внимание во время армейского планирования, а также приоритетов закупок.