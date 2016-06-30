Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае рухнул мост. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 30 июня, инцидент произошел сегодня рано утром в городе-курорте Сочи.

23.mchs.gov.ru Рухнувший в Сочи мост

«Сообщение о частичном обрушении технологического перехода через реку Псезуапсе с улицы Днепровская поступило в службу спасения от сотрудников местной полиции», — уточнили в ведомстве.

В результате ЧП было нарушено газоснабжение. Повреждения получила труба высокого давления диаметром 219 мм. Без голубого топлива остались жители 300 частных домов. Аварийно-восстановительные работы уже начались. На месте работает аварийная бригада Сочигоргаз.

«Основное движение не перекрыто», — добавили в МЧС.

Всего в ликвидации происшествия задействовано 14 человек и пять единиц техники. Время окончания работ по ликвидации последствий ЧП не уточняется.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в курортном городе три года назад. Зимой 2013 года на участке железной дороги Сочи — Дагомыс обрушился пролет железнодорожного моста. Обрушение произошло во время проведения ремонтных работ. К счастью, никто не пострадал.