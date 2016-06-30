Махачкала, 30 июня, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) введён в трёх районах Дагестана: в Шамильском, Хунзахском и Гунибском. Такое решение принято главой УФСБ РФ по Дагестану, передаёт Life.

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Уточняется, что в Хунзахском районе режим КТО введён на отдельных участках горно-лесистой местности около посёлка Накитль, в Гунибском районе — вблизи населённого пункта Карадах.

В оперативном штабе Дагестана сообщили, что режим КТО будет действовать до особого распоряжения. Он предполагает ряд временных ограничений и специальных мер на указанных территориях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня в в Карабудахкентском районе Дагестанабыл взорван автомобиль. Мощность бомбы, сработавшей в автомобиле на федеральной автодороге «Кавказ», составила пять кг в тротилловом эквиваленте.

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29 июня в Унцукульском районе Дагестана были найдены бомба и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.