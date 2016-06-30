Челябинск, 30 июня, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Суд Центрального района Челябинской области 27 июня принял решение о заключении под стражу на два месяца первого заместителя министра культуры Челябинской области Яны Комиссаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фемида

Чиновнице предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ходатайство о заключении подавал следователь челябинского УФСБ, мотивируя свое решение возможностью обвиняемой, в случае пребывания на свободе, повлиять на ход расследования и оказать давление на свидетелей. Адвокат Яны Комиссаровой Евгений Белов запросил у суда домашний арест или денежный залог, однако суд отклонил это предложение и согласился с доводами силовых ведомств. Сотрудница министерства культуры помещена в СИЗО до 27 августа 2016 года.

Подробности дела, по которому Комиссаровой инкриминируют статью УК РФ, следственные ведомства не комментируют, ссылаясь на этапы разбирательства. Однако ряд СМИ сообщают о возможных махинациях с целевыми финансовыми вливаниями на развитие туризма в Челябинской области.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин отметил, что руководство области рассчитывает на полное и всестороннее расследование и готово оказать содействие разбирательству.

Отметим, в Челябинской области в стратегии экономического развития региона туристическая отрасль обозначена одной из приоритетных сфер. В отрасли действуют различные программы поддержки, выделяется финансирование.

Яна Комиссарова пришла в министерство культуры из силовых ведомств. Ранее она работала в Службе налоговой полиции, затем в Госнаркоконтроле. В 2011 году она заняла должность замминистра культуры, на которой ранее был Алексей Бетехтин. В 2015 году Комиссарова стала первым заместителем министра культуры Челябинской области.