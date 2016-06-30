Волгоград, 30 июня, 2016, 07:38 — ИА Регнум. В Волгограде до конца июля станет известно имя нового главы администрации города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 30 июня, накануне на заседании Волгоградской городской думы депутаты официально приняли отставку сити-менеджера Александра Чунакова.

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Исполнять обязанности главы администрации до назначения по контракту будет заместитель главы администрации Виталий Лихачев. Городской парламент также объявил конкурс на замещение должности сити-менеджера по контракту и назначил восемь членов конкурсной комиссии от гордумы. Еще восемь членов назначает губернатор Волгоградской области. Подать документы претенденты на кресло галвы администрации смогут с 5 по 14 июля, а сам конкурс состоится 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Чунаков досрочно покинул пост сити-менеджера Волгограда 23 июня, написав заявление об уходе по собственному желанию. На его место был назначен вице-губернатор — руководитель аппарата администрации главы Волгоградской области Виталий Лихачев.

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Как отметил и.о. главы администрации на последнем заседании городского парламента, на сегодняшний день самым важным является развитие города. Он напомнил, что в городе-герое происходят большие изменения: строятся транспортные магистрали, дороги, начали делать Разгуляевский коллектор, водоочистные сооружения в Краснооктябрьском районе.

«Возможно, простые горожане не видят этих строек, но мы с вами прекрасно понимаем, что эти узловые инфраструктурные проекты на десятилетнюю перспективу создадут основу для движения вперед, — сказал Виталий Лихачев, добавив, что «свое назначение расценивает как дальнейшее, более глубокое погружение в эту тему».