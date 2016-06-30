Париж, 30 июня, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Нападающий сборной Бельгии и французского футбольного клуба «Марсель» Миши Батшуайи переходит в «Челси», сообщает Sky Sports.

goal.com Миши Батшуайи

22-летний футболист во Франции на Евро-2016 прошел медобследование у врача «Челси». В ближайшие дни о подписании соглашения будет объявлено официально.

Сообщается, что «Челси» заплатит «Марселю» компенсацию в размере около €40 млн, а самому Миши Батшуайи предложит пятилетний контракт.

Ранее СМИ сообщали, что Батшуайи интересовался клуб из Лондона «Кристал Пэлас», который готов был заплатить за него порядка £32 млн.

В минувшем сезоне Батшуайи выступал в составе «Марселя» в 50 матчах всех турниров, забил 17 голов. В составе сборной Бельгии на чемпионате Европы-2016 во Франции форвард отметился забитым мячом в матче 1/8 финала с национальной сборной Венгрии.