СМИ: Нового главу Балтфлота будут искать на других флотах
Москва, 30 июня, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Новым командующим Балтийским флотом вместо Виктора Кравчука, отстраненного от должности решением министра обороны России, станет один из офицеров, проходящих службу на других флотах, пишет «Коммерсант».
Распоряжение главы военного ведомства об отстранении от должности командующего Балтфлотом Виктора Кравчука и начальника штаба Сергея Попова стало самым резким кадровым решением Сергея Шойгу на посту министра обороны, отмечает издание.
В соответствии с сообщением пресс-службы и информации Минобороны РФ, руководство флота снято «за серьезные упущения в боевой подготовке, а также искажение реального состояния дел». Уточнить, о каких именно искажениях идет речь, в ведомстве отказались, однако, по информации источников издания, дело касается сокрытия данных о состоянии войск и военной техники, а также о претензиях со стороны вышестоящего руководства и правоохранительных органов.
Экс-начальник штаба Балтфлота Попов от комментариев о своем увольнении отказался, а отстраненный от должности вице-адмирал Кравчук заявил, что ему лично о причинах отставки не сообщали:
«Пусть представители Минобороны хоть одно дело, одну причину моего увольнения доведут до моего сведения официально и лично», — отметил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу по результатам проверки состояния Балтийского флота за упущения в боевой подготовке отстранил от исполнения служебных обязанностей командующего Виктора Кравчука и начальника штаба флота Сергея Попова.
Шойгу поручил в кратчайшие сроки разработать и выполнить план по устранению недостатков, чтобы в конце этого года вновь провести проверку Балтийского флота.