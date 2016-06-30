Москва, 30 июня, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Новым командующим Балтийским флотом вместо Виктора Кравчука, отстраненного от должности решением министра обороны России, станет один из офицеров, проходящих службу на других флотах, пишет «Коммерсант».

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Распоряжение главы военного ведомства об отстранении от должности командующего Балтфлотом Виктора Кравчука и начальника штаба Сергея Попова стало самым резким кадровым решением Сергея Шойгу на посту министра обороны, отмечает издание.

В соответствии с сообщением пресс-службы и информации Минобороны РФ, руководство флота снято «за серьезные упущения в боевой подготовке, а также искажение реального состояния дел». Уточнить, о каких именно искажениях идет речь, в ведомстве отказались, однако, по информации источников издания, дело касается сокрытия данных о состоянии войск и военной техники, а также о претензиях со стороны вышестоящего руководства и правоохранительных органов.

Экс-начальник штаба Балтфлота Попов от комментариев о своем увольнении отказался, а отстраненный от должности вице-адмирал Кравчук заявил, что ему лично о причинах отставки не сообщали:

«Пусть представители Минобороны хоть одно дело, одну причину моего увольнения доведут до моего сведения официально и лично», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу по результатам проверки состояния Балтийского флота за упущения в боевой подготовке отстранил от исполнения служебных обязанностей командующего Виктора Кравчука и начальника штаба флота Сергея Попова.

Шойгу поручил в кратчайшие сроки разработать и выполнить план по устранению недостатков, чтобы в конце этого года вновь провести проверку Балтийского флота.