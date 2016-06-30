Чэнду, Китай, 30 июня, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Специалисты исследовательского института Цзиньпин, расположенного в горах провинции Сычуань на глубине 2,4 км, сообщили об успешном завершении первого этапа эксперимента по поиску частиц темной материи — невидимой субстанции, не взаимодействующей ни с одним из известных видов излучения, в том числе электромагнитного.

Цитата из к/ф «Интерсцеллар». реж Кристофер Нолан. 2014. США, Великобритания Гаргантюа

«Нами было установлено, что единственным веществом, которое теоретически может взаимодействовать с темной материей, является ксенон. В течение 5 лет нам удалось получить около 300 кг этого вещества, благодаря чему мы можем приступить к непосредственному поиску самой загадочной материи в нашей вселенной», — заявил руководитель исследования Сяо Мэнцзяо.

Ученый сообщил, что второй этап исследования продлится около года. В случае, если темную материю найти за это время так и не удастся, то ученые попробуют это сделать еще раз в 2018 г., после того, как будет накоплено достаточное количество ксенона, пишет «Сина синьвэнь».

«У нас есть все основания полагать, что мы находимся на грани обнаружения темной материи», — добавил руководитель исследования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 декабря 2015 г. на космодроме Цзюцюань состоялся успешный запуск первого китайского спутника, который поможет ученым обнаружить и изучить темную материю.