Якутск, 30 июня, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Кандидат на выборы в Госдуму РФ Максим Местников, баллотирующийся самовыдвиженцем по одномандатному округу и подавший документы в избирком Якутии, не смог открыть избирательный счёт. В этом ему отказали в двух отделениях «Сбербанка», несмотря на наличие необходимого разрешения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров. По его словам, при отказе в банках ссылались на отсутствие прямого указания со стороны избирательной комиссии.

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Между тем, деньги на избирательном счёте нужны Максиму Местникову, в том числе на изготовление подписных листов: поскольку он самовыдвиженец, то должен собрать не менее 18,5 тысяч подписей избирателей для регистрации в качестве кандидата.

По мнению Максима Местникова, оба отделения «Сбербанка» нарушили статью 72 Федерального закона «О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации» и его пассивное право на открытие специального избирательного права. О неправомерных действиях сотрудников банка кандидат сообщил в прокуратуру, однако она, по словам Степана Петрова «не исполнила своих обязанностей по оперативному реагированию на нарушения».

«Если это не стечение обстоятельств в результате непрофессионализма банкиров и прокуроров, то это можно назвать саботажем и воспрепятствованием нормальному ходу избирательного процесса, — прокомментировал ситуацию Степан Петров. — Есть основания полагать, что лица, находящиеся у власти в Якутии, заинтересованы в блокировании независимых кандидатов».

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По мнению руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение», препятствия в борьбе за место в федеральном парламенте Максиму Местникову создают потому, что он был инициатором рассмотрения дела о якутской политической коррупции во время выборных кампаний 2013−2014 годов. Тогда через суды были доказаны факты нарушений закона, совершенные якутскими чиновниками и кандидатами от «Единой России», сообщил Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Местников стал первым одномандатником от Якутии, который подал документы в центральную избирательную комиссию республики. Он будет баллотироваться самовыдвиженцем, поэтому для участия в борьбе за место в федеральном парламенте кандидату нужно собрать не менее 18 542 подписей, что составляет 3% от числа избирателей по округу.