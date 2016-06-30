Москва, 30 июня, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Совет по межнациональным отношениям при президенте России готовится направить в правительство пакет предложений по противодействию нелегальной миграции, пишет 30 июня газета «Известия».

krd.ru Дактилоскопирование

Как заявил директор Института миграции и межнациональных отношений Асламбек Паскачев, эксперты и представители общественных организаций прогнозируют увеличение миграционного потока в Россию уже в следующем году.

«Пример Европы показывает, что в числе мигрантов могут прибывать и экстремисты. Сейчас в России, по оценкам миграционных служб, 2,5−3 млн нелегальных мигрантов, а некоторые эксперты называют число до 5 млн. С ними надо что-то делать. Необходимо контролировать, где они находятся», — отметил Паскачев.

Наряду с ограничительными мерами в совете предлагают ввести амнистию для нарушителей миграционного законодательства. По мнению Паскачева, наказание следует определить в виде штрафа и обязать нарушителя легализоваться, а уже при повторном нарушении закрывать въезд в страну.

При этом всех мигрантов предлагается обязать проходить процедуру дактилоскопирования, которую в настоящее время проходят только те, кто получает патент на работу. В совете считают необходимым снимать отпечатки пальцев у всех, кто въезжает в Россию, подобно тому, как российских граждан дактилоскопируют при получении шенгенских виз.