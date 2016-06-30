Петропавловск-Камчатский, 30 июня, 2016, 06:00 — ИА Регнум. На севере Камчатки, где еще на днях лесной пожар подошел слишком близко к территории природного парка «Вулканы Камчатки», сегодня снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в лесах муниципалитета, сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров.

Лесной пожар

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Пожарным полностью удалось ликвидировать самый сложный и тяжелый пожар, который действовал в Тигильском районе. «Пожарные и сотрудники лесоохраны отстояли объекты экономики — оленеводческие хозяйства, часть оленьих пастбищ, а также не дали распространиться огню на территорию природного парка «Вулканы Камчатки», — сказал Сергей Хабаров, добавив, что на работы по ликвидации пожара в Тигильском районе из краевого бюджета было выделено более 50 млн рублей.

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Зампред отметил, что особый противопожарный режим, действовавший на территории 6 районов Камчатки, снят в 5 из них. IV класс пожарной опасности сохраняется только в Тигильском районе.

Сейчас на Камчатке локализован и природный пожар в Мильковском районе. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM врио руководителя агентства лесного хозяйства края Евгений Широков, работы по тушению данного возгорания осложняются тем, что в этой местности довольно сложный ландшафт и плотная посадка елей, что не позволяет прокладывать быстро минерализованную полосу. В тушении пожара сейчас задействовано 34 человека и 7 единиц тяжелой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, во время работ по тушению пожара у границ природного парка «Вулканы Камчатки» водосливным устройством вертолета Ми-8 убило 26-летнего сотрудника лесоохраны Никиту Марандыкина. Несчастный случай произошел когда вертолет набирал в водосливное устройство воду из озера, чтобы потом сбросить её на очаг возгорания. Из-за задымления пилот не заметил человека.